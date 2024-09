Qualificazioni Mondiali 2026 | l’Argentina ne fa 3 al Cile a segno anche Dybala

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sesta vittoria in sette partite per, che continua a tenere un ritmo notevole nellesudamericane aidelsenza Messi, gli uomini di Scaloni hanno trionfato contro ilper 3-0, facendo esultare i tifosi presenti al Monumental di Buenos Aires. Ad aprire le danze è stato Alexis Mac Allister a inizio ripresa, mentre Julian Alvarez ha siglato il raddoppio all’84’. Infine, il gol che ha definitivamente chiuso i giochi, ha portato la firma di Paulo, il quale ha festeggiato come meglio non poteva il ritorno in Nazionale. Le uniche note negative della serata sono gli infortuni di Nico Gonzalez e Mac Allister, costretti a lasciare il campo doloranti. HIGHLIGHTSne fa 3 al, aSportFace.