Provoca un incidente con la moto e poi scappa | rintracciato dalla polizia municipale

(Di venerdì 6 settembre 2024) FIRENZE – Pirata della stradae multatodi Firenze. Si è dato alla fuga dopo unma è statoal pronto soccorso dove si era recato per le conseguenze del sinistro. Si tratta del conducente di unveicolo coinvolto lo scorso 4 settembre in un sinistro insieme a una vettura in via Canova. Gli agenti del reparto dell’Isolotto quando sono arrivati sul posto hanno trovato l’auto ma non ilciclo né tantomeno il conducente: dalle prime informazioni è emerso che l’uomo, dopo l’urto con la vettura, era caduto a terra, ma si era rialzato subito e si era allontanato in sella alciclo senza lasciare i propri dati. A questo punto gli agenti hanno chiesto alla centrale operativa la verifica delle immagini della videosorveglianza e grazie alle riprese sono risaliti al modello e alla targa del mezzo.