Nel carcere il doppio dei reclusi la visita e la denuncia Alleanza Verdi e Sinistra

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bergamo. Ispezione alla Casa circondariale di via Gleno a Bergamo, nelle giornata di giovedì 5 settembre, dei rappresentanti di Avs,, che annunciano azioni. “Anche a Bergamo la situazione del sovraffollamento carcerario è davvero drammatica, con un numero di detenutirispetto alla capienza prevista – ha affermato l’onorevole Devis Dori -. Il sovraffollamento funge da amplificatore di tutti gli altri problemi ed è quindi una delle cause di disagio psicologico che porta ai suicidi, con un numero di suicidi che nel 2024 è così elevato come mai era avvenuto nella storia repubblicana. A fronte di questa assoluta emergenza il Governo Meloni non sa trovare soluzioni e, anzi, aggrava la situazione sfornando in media un nuovo reato al mese. Con questo trend entro la fine della legislatura avremo 50 nuovi reati.