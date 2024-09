Milan Morata rivela | Ho visto un paio di derby con cappellino e occhiali nessuno se n’è accorto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Manca sempre meno aldio e Alvaronon sta nella pelle. Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante delhato: “Non vedo l’ora di giocarlo e di provare l’esperienza di segnare nele vincerlo. L’Inter ha una grande squadra, ma spero di fare una grande partita. Si possono sbagliare passaggi e azioni, ma non la voglia di giocare col cuore e dare tutto in campo. Se dai il 100% non ci saranno lamentele in caso di sconfitta“. Lo spagnolo ha poi svelato un retroscena: “In passato sono veduto a vedere alcunida tifoso, conneri:se n’è reso conto. Volevo vedere l’atmosfera che c’era“.ha infine ribadito: “Sono pronto a sfruttare la mia esperienza e a dare tutto ora che ho davanti i 4-5 anni migliori della mia carriera“.