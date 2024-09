Loredana Bertè malattia e problemi svelati | cancellato un concerto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Persistono idi salute per. Il suo entourage ha annunciato la cancellazione del suoa Capri, previsto per sabato 7 settembre 2024. La cantante ha condiviso la notizia sui suoi canali social, spiegando che non potrà esibirsi per via di una "gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in nota ernia iatale con migrazione intratoracica su fondo gastrico". Una diagnosi che ha costretto l'artista, simbolo della musica italiana, a fare un passo indietro e a prendersi una pausa dal Ribelle Tour.sta male: annunciata la suaL'annuncio è stato pubblicato direttamente sul profilo Instagram di, dove l'artista ha voluto informare i suoi fan della necessità di cancellare l'esibizione a Capri.