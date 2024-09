Lombardia e Veneto si mobiliteranno per difendere l’autonomia regionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Regioneè pronta a costituirsi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale perla legge suldifferenziata dai ricorsi che, invece, ne chiedono l’annullamento per presunta illegittimità, nel dettaglio quelli presentati da Alessandra Todde e Michele Emiliano, presidenti, nell’ordine, delle Regioni Sardegna e Puglia. Attilio Fontana (foto), governatore leghista della, ha dato mandato all’avvocaturadi predisporre un atto ad opponendum per contrastare l’azione dei due parigrado e affiancare il governo. La costituzione ad opponendum sarà approvata dall’esecutivo di Palazzogià lunedì. E nel giro di pochi giorni anche ildi Luca Zaia, a sua volta leghista, farà altrettanto.