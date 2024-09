Lazio bando giovani agricoltori | prorogata la scadenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – La direzione regionale agricoltura, su indicazione dell’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione, Giancarlo Righini, ha prorogato al 30 settembre 2024 ladeldestinato agli “Aiuti all’avviamento aziendale per i”. La misura, per la quale sono stati già stanziati complessivamente 25 milioni di euro che potrebbero incrementarsi con ulteriori risorse aggiuntive, vuole favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole attraverso la corresponsione di un premio per iche si insediano per la prima volta in una azienda agricola.