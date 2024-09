L’agricoltura diventa smart con la tecnologia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) “4.0, cresce del 19% nel 2023 rispetto all’anno precedente e vale oltre 2,5 miliardi di euro. In questo quadro, la Ricerca può dare un contributo decisivo, insieme agli stakeholder, fornendo soluzioni e strumenti in grado davvero di cambiare la vita ai nostri agricoltori. Il CREA sta già lavorando in tal senso ed è pronto ad alleanze come quella con l’Università della Tuscia per essere ancora più incisivo sui territori, a partire dalla Regione Lazio” afferma il presidente del CREA, Prof. Andrea Rocchi, in occasione del workshop “L’impatto della innovazione tecnologica in agricoltura: la ricerca UniTUS e CREA” organizzato dal CREA, con il suo centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, e dall’Università degli studi della Tuscia. Quando si parla di agricoltura 4.0.