Kosovo-Romania | a Pristina fischi e insulti durante l’inno ospite

(Di venerdì 6 settembre 2024) I tifosi delhannoato stasera sonoramenteromeno, scandendo slogan offensivi e sventolando bandiere dell’Uck (l’Esercito di liberazione del) all’inizio della partita con laallo stadio Fadilj Vokri di, incontro valido per il gruppo C2 della Uefa Nations League 2024/25. A darne notizia sono i media a Belgrado. Laè uno dei cinque Paesi dell’Unione Europea che non riconosce l’indipendenza del, insieme a Spagna, Grecia, Cipro e Slovacchia. La Uefa ha vietato le sfide tra, Serbia e Bosnia-Erzegovina, ma non quelli con le cinque nazionali sopraccitate. Un precedente incontro tradisputato per le qualificazioni allo scorso campionato europeo, era stato interrotto per le intemperanze dei tifosi romeni che scandivano a ripetizione ‘Ilè Serbia’ e ‘Serbia, Serbia’.