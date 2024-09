Il Telegraph trasforma Sinner-Draper in un match di etica sportiva

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) Questa sera la semifinale dell’Us Open tra Jannike Jack. Chi vincerà, affronterà in finale uno dei due tennisti di casa Fritz o Tiafoe. Ill’ha intitolata la sfida “Santo contro Peccatore” (in inglesevuol dire peccatore) Questo è undi New York in cui, in un angolo, hai il ragazzo pulito di Home Counties; e nell’altro, c’è Jannik, il numero 1, che ha lasciato perplesso il mondo del tennis quando è risultato due volte positivo a uno steroide anabolizzante vietato, e che è sfuggito alla sospensione.non è certo il cattivo più persuasivo. L’italiano è cresciuto in una cittadina perfetta per le cartoline dalle Dolomiti, e il dettaglio più sorprendente della sua giovinezza è che ha vinto un titolo nazionale juniores di sci. Anche i “Carota Boys” che lo seguono in tour non sono esattamente dei cattivi.