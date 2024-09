Il bengodi russo alla faccia delle sanzioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024) Così l’economia di Mosca, che l’Occidente ha cercato di neutralizzare dopo l’attacco all’Ucraina, rimane florida. Ben più di quella degli avversari. Se questo è l’effetto, potremmo chiederne un po’ anche noi: la Russia corre quest’anno a un ritmo del 4 per cento, vanta un tasso di disoccupazione di appena il 2,4 per cento e i redditi dei cittadini crescono del 14 per cento. Numeri che fanno impallidire la performance italiana: se va bene il nostro Pil salirà quest’anno dell’1 per cento con il 7 per cento di disoccupati. Perfino gli Stati Uniti fanno peggio dei russi, con un Pil al 3,1 per cento e una disoccupazione al 4,3 per cento. Anzi, nessuna capitale occidentale presenta dati di crescita migliori di quelli di Mosca.