Francia-Italia Spalletti | Dopo brutta figura va riconquistata fiducia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 6 settembre 2024): “vavenerdì 6 settembre alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi. Diretta Rai 1. Partita valida per Nations League con squadra arbitrale svizzera diretta da Sandro Scharer. I due assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni, quarto ufficiale Lionel Tschudi. Al VAR Fedayi San, coadiuvato da Johannes von Mandach all’Avar. Ultimo allenamento giovedì 5 settembre mattina al Centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, per gli azzurri, che nel pomeriggio sono partiti alla volta di Parigi alla vigilia del primo match di Uefa Nations League con la. Luciano: “Non possiamo permetterci sottovalutare nientelache abbiamo fatto. C’erano e ci sono da cambiare alcune cose, in allenamento lo abbiamo fatto, ora c’è da farle vedere anche in partita.