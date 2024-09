Comunale innovazioni digitali e più efficienza energetica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Rendere il Teatropiù efficiente dal punto di vista energetico e dotato ditecnologiche per migliorare le prestazioni in video e audio nelle trasmissioni. È l’obiettivo del progetto che il Comune candida, per un valore complessivo di 640mila euro, al bando della Regione per gli investimenti nel settore dello spettacolo nel biennio 2025-2026. Il contributo regionale può essere al massimo di 500mila euro, quindi, il Comune si impegna con un cofinanziamento di 140 mila euro, ma per rispettare la scadenza del 10 settembre nella presentazione della domanda è necessaria una variazione di bilancio, con procedura per motivi d’urgenza. La variazione, la sesta del 2024, dovrà poi essere ratificata dal Consiglio