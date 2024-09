Ciclismo Bernard quinto e Andreoli sesto alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non arrivano medaglie per l’Italia nella gara maschile disu strada (categoria B)di Parigi 2024. Lorenzoe la guida Davide Plebani hanno chiuso alposto con il tempo di 2h59:38, distaccati di oltre quattro minuti dal terzetto che nel finale si è giocato le medaglie in terra francese. Federicoe la guida Paolo Totò hanno concluso in sesta posizione con il crono di 3h03:49, a più di otto minuti dagli uomini saliti sul podio.ha dovuto fare i conti con una foratura e con la rottura della catena di trasmissione dopo una quarantina di minuti di gara, mentresi è staccato prima delgiro sui nove previsti (totale di 127,8 km).