Boxe | Gianluca Ceglia cerca l’impresa contro Sam Noakes in palio l’Europeo dei leggeri

(Di venerdì 6 settembre 2024)sarà protagonista quest’oggi alla York Arena di LondraSam. Inil titolo europeo dei pesi, che il pugile britannico detiene con tanto di 14 vittorie su altrettanti combattimenti da professionista, di cui ben 13 per KO. Una trasferta, in sostanza, difficile già per conto suo per quanto riguarda il nativo di San Valentino Torio, 34 anni, un record di 21-4-1 alle spalle e sostanzialmente giunto in una delle capitali del mondo con tanta, tantissima convinzione. Nella sua città natale ci sarà anche un maxischermo, sito in piazza Amendola, che permetterà ai suoi concittadini di sostenerlo da lontano. In terra londinese ci sono anche alcuni amici di, che ha rilasciato queste dichiarazioni alla stampa a Londra riportate anche dall’ANSA: “Sono carico e pronto.