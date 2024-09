Andrea Del Val l’abito scandalo del Festival di Venezia è suo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Nel bene o nel male, purché se ne parli”: tra picchi altissimi di glamour e rovinose discese di stile, ogni buon evento mondano che si rispetti ha il suo. Arriva puntuale ed invocato, esaudendo la pubblica smania di chiacchiericcio, ed assicurandosi come da regola un’eco prolungato negli anni a seguire. Sì, perché nulla più di unoè in grado di provocare immensa risonanza, in alcuni casi portando persino ad importanti rivoluzioni. La storia della moda stessa ne è costellata, e molti di questi sono stati la molla decisiva per i cambiamenti più importanti. Ebbene, sulla massa di entrate in scena epocali presso la Mostra del Cinema di2024 si staglia oraDel Val, con il suo abito a dir poco audace. Se in merito alle sue sorti è decisamente troppo presto per sbilanciarsi, un approfondimento sul look è di dovere.