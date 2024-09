Accordo per la banca libica Test per superare lo stallo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’annuncio di untra le due principali fazioni politiche rivali in Libia per la nomina di una nuova leadership alla guida dellaCentrale(Cbl) rappresenta un passo fondamentale per risolvere loeconomico e politico che ha paralizzato il Paese negli ultimi mesi. Questo, mediato dalle Nazioni Unite tramite la missione Unsmil, apre uno spiraglio per la ripresa delle attività petrolifere e potrebbe segnare una svolta significativa nel lungo conflitto libico. La roadmap dell’Secondo le informazioni pubblicate per primo da Bloomberg, le due istituzioni legislative – il Consiglio di Stato con sede a Tripoli e la Camera dei Rappresentanti di Tobruk – hanno concordato di nominare un nuovo governatore della Cbl e un consiglio direttivo entro 30 giorni.