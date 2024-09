Xi | esorta a creare comunita’ Cina-Africa per tutte le stagioni dal futuro condiviso per nuova era

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pechino, 05 set – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha proposto di elevare la complessiva caratterizzazione delle relazionia unaperle, dalper laera. Xi ha formulato queste osservazioni pronunciando un discorso programmatico alla cerimonia di apertura del Summit of the Forum on China-Cooperation (FOCAC) 2024 a Pechino. Il presidente cinese ha inoltre proposto di elevare le relazioni bilaterali tra lae tutti i Paesini che hanno legami diplomatici con laal livello di relazioni strategiche. Grazie a quasi 70 anni di sforzi instancabili da parte di entrambe le parti, le relazionisono ora al loro massimo storico, ha affermato Xi. (Xin) Agenzia Xinhua