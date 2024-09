Un affitto giusto è possibile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con l’esplosione dei prezzi, dovuta anche al dilagare delle locazioni brevi per i turisti, trovare un appartamento dove stabilirsi è sempre più arduo. Ma una serie di provvedimenti potrebbero calmierare il mercato. Ecco come funzionano. La corsa degli affitti non lascia scampo a chi è alla ricerca di un tetto per un periodo più lungo del mordi-e -fuggi da turista. È proprio il boom delle locazioni brevi, spinte dall’«overtourism», il fenomeno dell’ultimo anno, a far alzare i prezzi. Ma una serie di provvedimenti potrebbero calmierare il mercato anche se i tempi non si preannunciano brevi. Stiamo parlando del decreto Salva casa che sana una serie di piccole irregolarità, rimuovendo gli ostacoli che rendono difficoltoso vendere un immobile che ha qualcosa fuori posto.