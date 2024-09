Sinner ad una vittoria dai 10000 punti E il vantaggio sul 2 nel ranking lievita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) E anche questa è andata. Jannikdà seguito al suo 2024 da incorniciare e incamera un successo prestigioso nei quarti di finale degli US Open 2024 contro Daniil Medvedev. Una partita particolarmente temuta, contro un avversario che spesso si è esaltato sui campi di New York, ricordando il titolo conquistato nel 2021 e le tre Finali disputate a Flushing Meadows. In più, pesava anche l’ultimo incrocio tra i due, vinto dal russo al quinto set nei quarti a Wimbledon. C’erano grandi motivazioni perdi conquistare lae così è stato sullo score di 6-2 1-6 6-1 6-4. Una partita dall’andamento altalenante in cui la bravura di Jannik è stata quella di essere sempre estremamente lucido e di giocare con maggior solidità rispetto al suo avversario., in questo modo, ha raggiunto per la prima volta la semifinale in questo Major.