Sequestrato centro commerciale Lottizzazione abusiva scatta il blitz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Laura Valdesi SIENA Un fulmine a ciel sereno. Sigilli, a tre mesi dall’inaugurazione, al nuovoEsselunga con due sale cinematografiche in Massetana Romana. L’obiettivo era aprire per le festività natalizie. Ieri èto infatti ildel Nucleo investigativo del gruppo carabinieri forestali e del Nucleo di polizia edilizia della Municipale di Siena. A metà mattina militari e agenti hanno interrotto l’attività per la costruzione dell’immobile a mattoncini, che guarda la Tangenziale e, dall’altra parte della strada, la palazzina che ospita sala gioco, farmacia ed Euronics. Stupore. Incredulità fra gli operai quando è apparso chiaro che erano lì per sequestrate l’area. Eseguendo un provvedimento emesso dal gip Andrea Grandinetti su richiesta della procura.