Sciopero di Trenord e Atm | quando si ferma il trasporto pubblico lombardo e quali sono le fasce orarie garantite

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tra domenica e lunedì chi si sposterà con treni e mezzi pubblici a Milano e in Lombardia potrebbe subire qualche ripercussione per effetto di due scioperi indetti da diverse sigle sindacali che interesseranno i dipendenti die Atm. TreniIl sindacato Usb lavoro privato ha indetto unonazionale dalle 15 di domenica 8 settembre alle 14 di lunedì 9. Lo stop dei lavoratori che aderiranno, potrebbe avere delle ripercussioni al servizio regionale, aeroportuale e a lunga percorrenza di. Gli addetti ai lavori della Rete Ferroviaria Italiana fanno sapere inoltre che, essendo una giornata festiva, non saranno attive ledi garanzia. Per evitare ripercussioni sul sistema aeroportuale però, in caso di cancellazione, i treni saranno sostituiti da bus a tratta diretta dalla stazione di Milano Cadorna a Milano Malpensa.