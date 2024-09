Salerno Pulita torna il centro di raccolta mobile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRino dal 7 settembre, ogni sabato, gli appuntamenti promossi dacon ildi. Si tratta dell’iniziativa itinerante che “avvicina” ladifferenziata ai cittadini perché consente loro di conferire, invece di recarsi ai Centri dicomunale “Fratte” e “Arechi”, piccoli elettrodomestici, pentole, olio vegetale esausto, pile, farmaci, indumenti e scarpe, per un giorno, il sabato dalle 9 alle 12,30, secondo un calendario di 12 tappe, per il 2024, ogni settimana in un quartiere diverso della città .