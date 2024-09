Rifiuti ’liberata’ Lesignana Molinari | Gli abbandoni sono un costo per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) È iniziato all’alba, nella mattinata di ieri, l’intervento di raccolta deiabbandonati nel bosco urbano di, nell’area della Tav a cui si accede da una traversa della Nazionale per Carpi. La pulizia dei materiali abbandonati, tra i quali un lettino per neonati, tessuti e scarti di lavori edilizi, è stata eseguita dagli operatori di Hera su incarico del Comune. Nel corso della raccolta, tra iabbandonati è stato individuato anche dell’amianto che richiede procedure speciali di raccolta e smaltimento: la zona, quindi, è stata messa in sicurezza nell’attesa dell’intervento che un’azienda specializzata effettuerà nei prossimi giorni. Le Forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per individuare i responsabili dei ripetutinell’area, protetta da un cancello chiuso da un lucchetto che è stato forzato.