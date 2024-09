Reca pronto per Cremona Ancora out Kouda e Elia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) La prossima settimana è in calendario l’incontro decisivo, per il rinnovo del contratto di Nicolò Bertola, tra il ds aquilotto Stefano Melissano e gli agenti del giocatore Tinti e Montipò. Lo Spezia ha messo sul tavolo un’offerta importante di rinnovo fino al 2028 con clausola di uscita di 4 milioni di euro in caso di chiamata dalla Serie A. Praticamente tutto fatto per il rinnovo del contratto di Arkadiuszfino a giugno 2026, con spalmatura dell’ingaggio. Da definire i rinnovi dei contratti del portiere Diego Mascardi e del centrocampista Francesco Cassata, entrambi in scadenza a giugno 2025. Ieri, nel frattempo, il portiere Fallou Sarr è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo l’intervento eseguito dal professor Vincenzo Salini a seguito della frattura diafisaria dell’omero sinistro.