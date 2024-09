Per gli italiani un rito sacro da compiere di mattina Ma gli stranieri fanno fatica ad adattarsi alla tradizione del cappuccino solo a colazione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ci sono tradizioni talmente radicate nella cultura di un Paese da essere condivise praticamente da tutti. In Italia è vero soprattutto con il cibo. Praticamente a nessun nostro connazionale verrebbe mai in mente di chiedere unal bar dopo le undici, mezzogiorno al massimo. Ecco, quello che per noi è un rituale, la bevuta deldi prima, per glidiventa una limitazione insostenibile. A dare il viadiscussione è stato il video di tal “Dott. Corvo”, content creator americano che vive in Italia, che ha espresso tutta la sua frustrazione per il giudizio severo che riceve ogni volta che osa chiedere undal pomeriggio in poi.