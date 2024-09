Parigi 2024 Bebe Vio bronzo nel fioretto alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) –Vio Grandis ha conquistato la medaglia dinelfemminile categoria B ai Giochi Paralimpici di. L’azzurra – dopo aver perso contro la cinese Rong Xiao per 15-9 in semifinale e aver rialzato la testa nello spareggio di ripescaggi contro la cinese Su Kang che metteva in palio la possibilità di disputare la finale per la medaglia di– nella finale per il terzo posto ha battuto la sudcoreana Eun Hye Cho con il punteggio di 15-2. Per la campionessa italiana arriva così una medaglia individuale nelper la terza volta consecutiva dopo la doppietta d’oro firmata tra Rio 2016 e Tokyo 2020.Vionelseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .