Paralimpiadi Parigi 2024 Jovanotti celebra Bebe Vio | Grati per quello che sei capace di fare

(Di giovedì 5 settembre 2024) “La nostra magicaVio nazionale! Ieri dopo aver vinto il bronzo l’ho abbracciata, era sudata come me dopo un concerto e felice di avercela fatta ancora a mettersi una medaglia al collo“. Inizia così il post di, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui festeggia conVio il bronzo che quest’ultima ha conquistato alledi. “Io e le mie ragazze siamo venuti aperché in tanti anni che siamo amici e fan dinon l’avevamo mai vista in combattimento. Che forza, che velocità, che dedizione e che spirito. Grande sorellina, ti siamo tutti moltoperche seidi” ha aggiunto il cantante.