Paralimpiadi 2024 Bortuzzo | Nella vita possono succedere cose belle e incredibili

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Le difficoltàtutti le abbiamo e le dobbiamo affrontare, è il nostro minimo comune denominatore, quello che ci lega tutti quanti, nello sport, in amore. Con la consapevolezza che tutto questo fa parte della, bisogna però sapere che lecheaccadere sono ancora tantissime e magari nel tempo arrivano“. Sono queste le parole ed il messaggio lanciato da Manuel, medaglia di bronzo nei 100 rana SB4 alledi Parigi. Il nuotatore triestino classe ’99 ha aggiunto: “Questa vittoria la dedico in primis al mio allenatore Francesco Bonanni, che mi ha supportato, sopportato e sostenuto in tutti questi mesi e anni di preparazione.