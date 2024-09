Nubifragi allagamenti crolli | il maltempo flagella tutta l’Italia Dichiarare emergenza climatica

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dalle prime ore del pomeriggio ilha imperversato inItalia da nord a sud. Si contano già i danni a seguito dell’. L’ondata ha causato frane ed esondazioni in Liguria e Piemonte, dove risulta anche disperso un agricoltore. In Lombardia, a Milano, ha esondato il Seveso, mentre in Veneto è stata diramata l’allerta rossa e l’allerta acqua alta a Venezia. Chiuse alcune strade anche in Valle d’Aosta. In Liguria si sono verificate frane: a Genova un vento a oltre 100 km/h che ha spazzato la città causando la caduta di alberi e rami, cartelloni e gazebo. A Roma all’alba c’è stata una nuova bomba d’acqua dopo quelle di martedì.: il(ANSA FOTO) – cityrumors.itNel Lazio, in particolare ad Anzio e Nettuno, ci sono stati, vitigni danneggiati e coperture delle serre divelte.