MotoGP Bagnaia | Felice di correre a Misano evento emozionante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Francesco, pilota ufficiale Ducati e campione del mondo in carica, si prepara per il Gran Premio di San Marino, in scena sul circuito di: “Sono davverodiquesto fine settimana. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un: correrò a pochi chilometri da casa e ci saranno sicuramente tantissimi appassionati a sostenerci“. La missione del numero 1 è riprendere Jorge Martin in classifica e riscattarsi dopo lo zero del GP di Aragon: “Sappiamo di avere un buon potenziale su questo tracciato e sarà fondamentale riuscire a fare un buon lavoro da subito per poter essere competitivi. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sto lavorando sodo per potersenza fastidi“.: “di” SportFace.