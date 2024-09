L’auto sfonda il muro ed entra in casa coppia di fidanzati cenava lì La scena ripresa dalla telecamera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un adolescente ubriaco al volante di una Mustang ha perso il controllo deled è letteralmenteta all’interno di unasfiorando unae i loro quattro cani. Marcus Holmberg e Sabrina Rivera hanno riportato lievi tagli e contusioni dopo chesi è schiantata nella loro sala da pranzo, intorno alle 22.30 di venerdì sera. Le riprese dell’incidente mostranosfrecciare verso ladellamentre si sedevano a cena sul divano. Nella stanza c’erano anche tre dei loro quattro cani. “Io e la mia ragazza siamo fortunati a essere vivi”, ha detto Marcus dopo l’incidente. “Un tizio stava guidando ubriaco e non so come è finito dentro. Siamo vivi per miracolo”, ha spiegato ancora, annunciando anche di aver presentato denunciata alla polizia.