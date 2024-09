La stretta all' informazione che non c' è | ecco cosa ha approvato il Cdm

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Stop alla pubblicazione integrale delle ordinanze di custodia cautelare, in modo da tutelare la presunzione di innocenza delle persone indagate. Lo prevede lo schema di decreto legislativoieri dal Consiglio dei ministri, che modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale. La norma è stata inserita nel provvedimento grazie a un emendamento del deputato di Azione Enrico Costa,lo scorso dicembre. In particolare, il decreto legislativo prevede “il divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare”. Il decreto legislativo dovrà ora passare all’esame delle commissioni parlamentari competenti per un parere non vincolante.