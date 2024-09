Il colonnello Candido ai saluti | Fatto un bel lavoro di squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non ha nascosto un filo di commozione ilNicola, in procinto di lasciare la provincia dopo quattro anni passati al comando dei carabinieri. Dalla prossima settimana sarà a Roma, alla guida del Nucleo tutela ambientale, settore di cui si è già occupato in passato. "Dopo quattro anni, ammetto che lasciare il reparto è un po’ traumatico. Un comandante ottiene qualcosa solo se ha una, da soli non si può fare assolutamente nulla. E qui devo dire che dal più giovane al più anziano dei militari in servizio, tutti hannoil loro dovere e svolto il proprio compito. Sono arrivato a settembre del 2020, con la pandemia che qui tra l’altro aveva scosso la caserma, per la perdita di un carabiniere. Abbiamo dato un contributo per far sì che il territorio fosse il più sicuro possibile. E credo sia sotto gli occhi di tutti quello che abbiamo