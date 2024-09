Il Bologna al lavoro a Casteldebole | Dominguez si allena con la squadra a parte Casale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Ildi Vincenzo Italiano torna a lavorare sul campo. Dopo i quattro giorni di riposo concessi dal tecnico di Karlsruhe alla, Castro e compagni hanno svolto unmento acon partitelle e seduta in palestra. La rosa a ranghi ridotti era orfana dei 13 giocatori convocati dalle rispettive nazionali al Centro Tecnico Nicolò Galli si è visto per il primomento con il gruppo Benjamin, tra gli ultimi acquisti della sessione estiva di calciomercato. Ancoramento differenziato per Lewis Ferguson, Nicolòe Martin Erlic mentre Dan Ndoye si è sottoposto ad alcune terapie e ha svolto anch’egli una seduta differenziata insieme a Oussama El Azzouzi, alle prese con l’infortunio al ginocchio.