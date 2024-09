Gli Oscar dell’estate una serata speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il lounge bar Samar di Lido degli Estensi ha ospitato ’La Notte degli2024. Una tradizione che prosegue da 25 anni, quella organizzata dalla Starman di Franco Casoni, per dare un riconoscimento ad attività commerciali, dj, barman, miss del territorio e non solo. Per la parte musicale, plauso alla band comacchiese degli Ophidia, capitanati dal front-man Andrea Gelli, al titolare della scuola di musica Comacchio Music Lab Luigi Marsala, a Gianfranco Vitali, che al campeggio Florenz di Lido degli Scacchi e al Prestige di Lido delle Nazioni, ha promosso "Rock The Beach Live", manifestazione di musica e solidarietà, nel corso della quale sono stati raccolti oltre 13mila euro che andranno in beneficenza.