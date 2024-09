Europei Juniores di Judo l’Italia fa tris di medaglie | oro argento e bronzo di gioia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tallinn, 5 settembre 2024 – Arrivano tre splendidedaglidi, in svolgimento a Tallinn, in Estonia.sale sul podio allora per ben tre volte. Nella categoria Under 21, Valerio Accogli è campione continentale nei 66 kg. In una finale tutta italiana, l’Azzurro ha realizzato il sogno di salire sul primo gradino. Il suo avversario, Alessio De Luca, ha messo al collo l’. Nei 57 kg, Michela Terranova ha conquistato il. Sono arrivati anche i quinti posti di Sofia Mazzola nei 48 kg e di Micaela Sciacovelli nei 52 kg. Domani le altre gare con gli Azzurri protagonisti nelle altre categorie di peso: Fabrizio Esposito e Manuel Parlati (73 kg), Davide Esposito (81 kg), Sara Corbo (63 kg), Serena Ondei (70 kg). Le interviste dei protagonisti – Fonte fijlkam.