È morta la maratoneta ugandese bruciata viva dal fidanzato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - LaRebecca Cheptegei, 33 anni, èper le ustioni riportate dopo l'aggressione del compagno. Lo ha annunciato il presidente del Comitato olimpico, quattro giorni dopo che l'uomo le aveva dato fuoco in Kenya. "Abbiamo appreso della triste scomparsa della nostra atleta olimpica Rebecca Cheptegei in seguito a una violenta aggressione da parte del suo. Possa la sua anima riposare in pace e condanniamo fermamente la violenza contro le donne", ha scritto su X Donald Rukare, deplorando "un atto codardo e insensato che ha portato alla perdita di un grande atleta". La fondista Cheptegei era finita in terapia intensiva in un ospedale keniota dopo essere stata cosparsa di benzina e data alle fiamme dal suo compagno.