Criticità di natura ambientale imprenditore a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Era stato sorpreso dai carabinieri con all’interno della porcilaia carcasse di suini in decomposizione e sversamento di liquame. Per questo motivo, i militari dell’Arma avevano denunciato un62enne del posto. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato ae dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo. L’inchiesta era stata svolta nell’ambito di una campagna volta a contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e in particolare nell’ambito di un’attività ispettiva presso un allevamento di suini. A seguito di questa operazione, erano emerse diverse violazioni che avevano portato al deferimento del titolare della porcilaia, per omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.