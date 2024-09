Controlli a Termini | un arresto tre denunce e quattro sanzioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Operazione “Alto Impatto” dei Carabinieri nella zona della stazionedi Roma. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno condotto un’operazione di controllo straordinario denominata “Alto Impatto” nelle aree circostanti la stazione ferroviaria di Romae vie limitrofe, tra cui via Cernaia, piazza Indipendenza e via Giolitti. L’operazione, mirata a contrastare l’illegalità e il degrado, ha portato all’di un cittadino italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno a Latina. Nel corso dei, i Carabinieri hanno inoltre denunciato un cittadino romeno di 48 anni per resistenza a pubblico ufficiale e insulti durante l’identificazione.