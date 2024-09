Battipaglia anziano si accascia al suolo e muore nell’orto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una tragedia si è consumata ieri sera a, nei pressi della Statale 18, dove un uomoha perso la vita mentre si trovava in un terreno agricolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Salernonotizie, l'stava lavorandoquando, probabilmente a causa di un malore improvviso, si èto al, perdendo tragicamente la vita. L'Intervento dei soccorsi In seguito alla chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e il personale del 118. Purtroppo, all'arrivo dei soccorritori, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per stabilire con precisione la dinamica dei fatti, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso. Fonte: Salernonotizie