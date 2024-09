Basket Nella Divisione regionale 2 la società del presidente Ferdani ha iniziato la preparazione Pedrini al timone della Pontremolese | Lavorare con impegno ed entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tredici atleti, più sei giovani prospetti, uno staff tecnico di due persone, il team manager Paolo Filippi e il diesse Federico Longinotti. Ecco la Polisportivache da una settimana, si è radunata al “PalaBorzacca“ per dare piede alla stagione 2024/25, quest’anno protagonista per la prima volta nel campionato toscano2 (ex Promozione). Ladi via Pirandello presieduta da Pietroha staccato il quarantatreesimo tagliando dei ritrovisua storia cestistica partendo agli ordini del nuovo allenatore Marco. Prima del ciak sul parquet di via MartiriLibertà c’è stato il tradizionale saluto di benvenuto da parte delPietroalla presenza di tutto il gruppo dirigente presente ai bordi del tirato a lucido parquet