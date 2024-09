Balneari proroga al 2027 | cosa prevede l’accordo Meloni-Ue

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 5 settembre 2024) La questionepuò infine dirsi conclusa, anche se le polemiche non termineranno di certo quest’oggi. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che apre le porte alle gare, che però si faranno nel. Eccoil piano dell’esecutivo, in accordo con l’Unione europea, tra indennizzi e “volti noti” favoriti. Concessioni, gare nelDopo anni di attesa, accesissime polemiche e proteste (legali e pacifiche) in molte spiagge italiane, il governo di Giorgiaha acconsentito a dare il via libera alle gare. Non prima però di un ulteriore rinvio. Questo risulta striminzito rispetto a quanto ipotizzato inizialmente: estate. Si continua a remare contro il volere di Bruxelles, ignorando anche le sentenze nazionali. Le concessioni sono di fatto scadute ma l’esecutivo resta immobile, almeno per altri (quasi) tre anni.