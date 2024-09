Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 5 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 5 settembre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 5Il processo è ormai alle porte. E mentre Ida teme che la zia possa metterle i giudici contro, Roberto sembra deciso a giocarsi l’ultima carta a disposizione per vincere la partita. Dopo aver scoperto che Costabile l’ha ingannata, Manuela teme di veder naufragare il progetto del campo archeologico in cui ha investito tutta sé stessa. È crisi nera anche per Samuel che sembra non riuscire proprio a togliersi Micaela dalla testa.