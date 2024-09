Acerra | tenta la fuga e la Polizia lo sorprende con droga arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Alla vista dellaad, scappando di eludere il controllo. Gli agenti lo trovano con cocaina, hashish e marijuana Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di, nel transitare in via Matteotti, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è dato allaper eludere il controllo. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. I poliziotti lo hanno, cos, inseguito e bloccato poco distante trovandolo in possesso di 7 involucri di hashish del peso di circa 14 grammi, 3 bustine contenenti circa 3 grammi di marijuana, una dose di cocaina e 110 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi gli agenti hannol’indagato – identificato per il 19enne napoletano con precedenti di, anche specifici – per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.