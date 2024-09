Verso Francia-Italia sorpresa Spalletti | quale calciatore del Napoli può partire titolare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Nazionalena tornerà in campo per la Nations League sfidando lapensa di schierare un giocatore delda. Prove di formazione in corso per l’di Lucianoall’interno del centro tecnico di Coverciano in vista della sfida di Nations League contro lain programma venerdì 6 settembre, in attesa della sfida con Israele del 9 settembre. Il commissario tecnico sta portando avanti il lavoro impostando la squadra cn la difesa a 3, come da lui stesso confessato in conferenza stampa a inizio raduno: “Ora questo dubbio voglio toglierlo: giocheremo sempre 3-5-2 o 3-4-2-1. Ora se fate il giochino dei doppi ruoli diventa facile partendo dal 3-5-2 o dal 3-5-1-1 o dal 3-4-2-1”. Al momento la formazione dei giocatori provati come titolari è disegnata con un 3-5-2 e le sorprese non mancano, soprattutto a centrocampo.