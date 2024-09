Venom | The Last Dance il teaser ci offre un primo sguardo a un nuovo simbionte

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024): The, ilciuna unUno spot televisivo internazionale di: Theè stato condiviso online e, sebbene sia composto per la maggior parte da filmati tratti daltrailer, presenta anche alcune nuove inquadrature, tra cui una rapida occhiata a quello che sembra essere un. È molto probabile che si tratti di Toxin, con cui si è fuso il detective corrotto Pat Mulligan (Stephen Graham) verso la fine di La furia di Carnage – ma alcuni ritengono che assomigli molto di più a Lasher. Introdotto in: Lethal Protector #4 negli anni ’90, Lasher fu creato quando dei semi furono estratti dadalla Life Foundation. Una delle giovani creature si fuse con l’ufficiale delle forze di sicurezza Ramón Hernández per formare Lasher, che divenne uno dei “Simbionti Guardiani” della Fondazione.