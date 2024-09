Uomo accoltellato a Roma grave ma stabile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ferito un cittadino nordafricano nell’androne di un palazzo a Tiburtina, indagini in corso Un cittadino nordafricano è statomente ferito a coltellate nell’androne di un palazzo in via Renato Simoni, nella zona Tiburtina di. L’è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma èe cosciente, e non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile per avviare le indagini. Dalle prime informazioni, sembra che a ferire l’sia stata una donna, anch’essa di origine straniera. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio.