Tutti con gli occhi al cielo Tre giorni fra mongolfiere e aquiloni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Massimo Stefanini CAPANNORI (Lucca) La novità assoluta sarà la presenza della musica e il ballo. Tutto pronto per la Festa dell’Aria e dello Sport, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Aero Club Lucca e Aero Club d’Italia e che da venerdì 6 a domenica 8 animerà l’area verde situata sul retro del palazzo comunale e piazza Aldo Moro. Insieme al volo delle, tra cui due special shape, che parteciperanno al raduno aerostatico internazionale "Città di Capannori" e al secondo festival degli, ci sarà spazio anche per il divertimento dei giovani con il Dj Set Balla Italia, sabato 7, organizzato dall’associazione Ottavo Nano che si concluderà all’una di notte. Questo rientra nel nuovo progetto lanciato dall’amministrazione Del Chiaro intitolato ’Capannori balla’, ovvero l’organizzazione di serate in discoteca.