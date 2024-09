Tanti rutti? Attenzione possono essere un campanello d’allarme per la salute | il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C’è chi ne ha fatto addirittura materia da gare. Per il resto della popolazione mondiale è qualcosa di normale, da tenere, per quanto possibile, educatamente celato: il rutto. Ma se si presenta alla bocca in continuazione puòindice di una dieta disordinata o addirittura di patologie ed è opportuno, nel caso arrivi a disturbare le funzioni di vita quotidiane, rivolgersi ad un professionista medico competente. Per esaminare la relazione tra il tasso di disturbi del rutto, le comorbilità e gli stili di vita in Giappone, un team di ricerca guidato dal professor Yasuhiro Fujiwara della Graduate School of Medicine dell’Università Metropolitana di Osaka ha condotto un sondaggio web su 10.000 adulti.